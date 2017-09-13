У Києві розбійниця під час нападу поранила касира обмінного пункту. ВІДЕО
У Києві розбійниця під час нападу поранила касира обмінного пункту. ВІДЕО
Полісмени приїхали на місце та за них половину роботи вже зробили перехожі – затримали нападницю. Свідки розповідають, спочатку почули крики з кіоску, побачили зловмисницю і побігли за нею. Тим часом, інші очевидці викликали медиків…
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