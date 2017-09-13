Київські активісти затримали учасника ДТП. ВІДЕО
Київські активісти затримали учасника ДТП. ВІДЕО
На проспекті Маяковського в Києві трапилася ДТП за участю двох легковиків: «Mitsubishi» та «Chevrolet». Поруч саме проїжджали громадські активісти. Вони слідкують за порядком на дорогах столиці та борються із пияцтвом за кермом. Кажуть, водій «Mitsubishi» їх клієнт, нібито, він був п’яний і тому не впорався з керуванням та протаранив автомобіль попереду. Ці свідчення повинні перевірити поліцейські.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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