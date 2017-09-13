У Маріуполі під час вибуху у квартирі загинув чоловік. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Маріуполі під час вибуху у квартирі загинув чоловік. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:45 13.09.2017

Місцеві жителі налякані, кажуть, чоловік жив не сам. Можуть бути ще жертви. На місці слідчі з’ясували – постраждалих більше немає. Все сталося в квартирі, що на восьмому поверсі. За попередньою версією, лиха могла накоїти граната.

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