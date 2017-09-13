В Одеській області поліцейські викрили плантацію конопель. ВІДЕО
В Одеській області поліцейські викрили плантацію конопель. ВІДЕО
Поліцейські Одещини вилучили більше сотні кущів конопель. Зараз вони на експертизі. Чиїх це рук справа правоохоронці поки не знають, кажуть – як раз над цим зараз працюють. На зловмисників, якщо їх звісно знайдуть - очікує як мінімум штраф, а як максимум - три роки обмеження волі.
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