На Закарпатті посадовець продав своє «так» за 50 000 гривень. ВІДЕО
На Закарпатті посадовець продав своє «так» за 50 000 гривень. ВІДЕО
У Закарпатській області на хабарі погорів посадовець. Він був начальником відділу, пов’язаного із газифікацією. Тож до нього часто зверталися із проханням дозволити підключити газ до того чи іншого об’єкта. От і цього разу чоловік назвав людині вартість свого «так» - 50 000 гривень. Більше дивіться у сюжеті.
|
13.09.2017 | 08:40
|
13.09.2017 | 08:20
|
13.09.2017 | 07:40
|
13.09.2017 | 07:20
|
13.09.2017 | 07:00
|
13.09.2017 | 06:45
|
13.09.2017 | 06:30
|
12.09.2017 | 23:15
|
12.09.2017 | 23:00
|
12.09.2017 | 22:45
|
12.09.2017 | 22:15
|
12.09.2017 | 21:45
|
12.09.2017 | 21:15
|
12.09.2017 | 20:45
|
12.09.2017 | 20:20
|
12.09.2017 | 20:10
-
- 1 з 842
- ››