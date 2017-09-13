У Києві карета швидкої допомоги збила пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві карета швидкої допомоги збила пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Хотіли врятувати одного чоловіка, а ледве не вбили іншого. В Києві на вулиці Щербакова в ДТП потрапила карета швидкої допомоги приватної клініки. Водій стверджує, що не винуватий. Мовляв, став жертвою обставин. Начебто, поспішав довезти пацієнта до лікарні, коли перед машиною вискочив пішохід.
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