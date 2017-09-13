Подробиці зухвалого шахрайства з обміном валюти у Києві. ВІДЕО

Зловмисники домовилися із потерпілим про обмін 60 000 доларів США за вигідним курсом. Під час першого обміну – 10 000 – жінка-касир спробувала втекти через заздалегідь підготовлений другий вихід.

Продовжуючи роботу над викриттям злочинців, працівники управління карного розшуку столиці отримали оперативну інформацію щодо можливої групи шахраї. Зловмисники вже винайняли приміщення на вулиці Депутатській, нібито зробили ремонт, але не спішили відчинятися. Правоохоронці розпочали оперативні заходи.

Старший оперуповноважений управління карного розшуку поліції Києва Сергій Руденко, зазначив:

«Сьогодні підготовлене приміщення буквально за десять хвилин стало пунктом обміну валют: яскрава вивіска, зовнішня реклама із курсом обміну, усередину зайшла працівниця – касир, на вулиці залишився молодий чоловік, який спостерігав за тим, що відбувається. Ще через кілька хвилин з’явився клієнт».

Згодом він розповів поліцейським, що знайшов оголошення з вигідним курсом обміну валюти у мережі інтернет, телефоном домовився про обмін. Киянин зайшов до приміщення, дав гроші, касир перерахувала їх при ньому і попрямувала за гривнями. Чоловік почав нервувати, і не дарма: у цей час жінка із грошима клієнта втікала через вихід, який зловмисники збудували за допомогою гіпсокартону. Із речовими доказами її зупинили оперативники карного розшуку. Вуличного спостерігача – спільника зловмисниці, теж затримали.

«Фальшивий пункт обміну валют обладнали 32-річна жінка і 22-річний мешканець Сумської області. Коли чоловік звернувся за обміном грошей, вони зачинили його у приміщенні і намагалися втекти. Але їх затримали працівники поліції фактично «на гарячому». Слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції проводить огляд місця події та документує правопорушення. Встановлюється їх причетність до скоєння інших злочинів як у місті Києві, так і на території всієї держави», повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Зловмисники старанно підготувалися, аби потерпілий не зрозумів підступу: у приміщенні для клієнтів стандартне віконце, дошка з ліцензіями, деякі необхідні речі, як-от калькулятор, папірці для записів, за віконцем - монітор та пристрій для перерахунку банкнот, але при цьому не було ні системного блока, ні навіть стільця для касира. Жінка, яка там працювала, як з’ясувалося, мала перуку, окуляри і була одягнена у відверту сукню.

Слідчі вносять відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці зберуть доказову базу і направлять матеріали до суду. За скоєння шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві