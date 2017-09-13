У Харкові поліцейські затримали банду телефонних шахраїв. ВІДЕО

У Харкові поліцейські затримали банду телефонних шахраїв. ВІДЕО

19:30 13.09.2017

До Київського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що до 79-річного чоловіка зателефонували невідомі, представились працівниками поліції.

Вони повідомили, що син чоловіка нібито збив людину та для вирішення питання потрібні гроші. Заявник передав зловмисникам тисячу доларів, 800 гривень. Лише потім зателефонував синові.

Працівники Управління карного розшуку під час оперативно-розшукових заходів вийшли на слід зловмисників – 28, 30 та 57-річних раніше судимих харків’ян. У чоловіків вилучені грошові кошти, мобільні телефони та сім-карти.

Встановлена причетність громадян до скоєння більше 20 аналогічних злочинів на території Харкова та області з весни поточного року.

Громадяни затримані в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Харкові поліцейські затримали банду телефонних шахраїв. ВІДЕО
У Харкові поліцейські затримали банду телефонних шахраїв. ВІДЕО
13.09.2017 | 19:30
Подробиці зухвалого шахрайства з обміном валюти у Києві. ВІДЕО
13.09.2017 | 18:00
В Одеській області поліцейські викрили плантацію конопель. ВІДЕО
В Одеській області поліцейські викрили плантацію конопель. ВІДЕО
13.09.2017 | 08:40
На Закарпатті посадовець продав своє «так» за 50 000 гривень. ВІДЕО
На Закарпатті посадовець продав своє «так» за 50 000 гривень. ВІДЕО
13.09.2017 | 08:20
У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО
У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО
13.09.2017 | 07:40
Київські активісти затримали учасника ДТП. ВІДЕО
Київські активісти затримали учасника ДТП. ВІДЕО
13.09.2017 | 07:20
У Києві розбійниця під час нападу поранила касира обмінного пункту. ВІДЕО
13.09.2017 | 07:00
У Маріуполі під час вибуху у квартирі загинув чоловік. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
13.09.2017 | 06:45
У Києві карета швидкої допомоги збила пішохода. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
13.09.2017 | 06:30
За час АТО загинуло більше 10 тисяч людей.- ООН. ВІДЕО
За час АТО загинуло більше 10 тисяч людей.- ООН. ВІДЕО
12.09.2017 | 23:15
Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО
Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО
12.09.2017 | 23:00
У Києві розшукали зниклу дитину. ВІДЕО
У Києві розшукали зниклу дитину. ВІДЕО
12.09.2017 | 22:45
Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО
Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО
12.09.2017 | 22:15
Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО
Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО
12.09.2017 | 21:45
На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО
На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО
12.09.2017 | 21:15
Масштабна ДТП на Московському мосту у Києві: «Volkswagen» протаранив «ВАЗ». ВІДЕО
Масштабна ДТП на Московському мосту у Києві: «Volkswagen» протаранив «ВАЗ». ВІДЕО
12.09.2017 | 20:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.