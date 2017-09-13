В Києві зловмисники пофарбували воду у фонтанах. ВІДЕО

Київські фонтани, а слідом за ними і річка Либідь позеленіли. При цьому не через якісь погодні катаклізми, а через хуліганів. Невідомі люди уже тривалий час підсипають у водойми столиці якусь речовину. При чому шкідлива вона для здоров’я, чи ні поки не відомо. Комунальники ж скаржаться, що на зловмисників немає ніякої управи, а їм відповідно доводиться цілими днями тільки те й робити що чистити фонтани. А на офіційній сторінці Київської мерії у Фейсбук додали, що таке хуліганство обходиться міському бюджету ще й у чималу суму.