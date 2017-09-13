Активісти вимагають не пускати до нового Верховного суду одіозних кандидатів. ВІДЕО
Активісти вимагають не пускати до нового Верховного суду одіозних кандидатів. ВІДЕО
Марш нЕчесті чи-то пак нечЕсті відбувся у Києві. Такий собі перфоманс влаштували правозахисники, громадські активісти та нардепи. Все через невдоволеність деякими кандидатами у Верховний Суд України – до такої собі «недоброчесної трибцятки» у активістів чимало претензій…
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