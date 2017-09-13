У Києві в ДТП на перехресті постраждали дві людини. ВІДЕО

У Києві в ДТП на перехресті постраждали дві людини. ВІДЕО

21:10 13.09.2017

Сталася ДТП близько 18 години на перехресті вулиць Перова та Кибальчича. Зіткнулися  дві автівки. Дачіа та Чері. 

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