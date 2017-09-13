Студент-сирота скаржиться, що його побила поліція Тернополя. ВІДЕО

Голова Фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко поширив жахливу інформацію про те, що правоохоронці, начебто, побили хлопця. Мовляв, потерпілий вже більше місяця лежить у лікарні. Утім, і дотепер нікому немає до нього діла, бо ж хлопець – сирота. Після поста у соціальні мережі, ситуацію під особистий контроль взяв керівник поліції у Тернопільській області.

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