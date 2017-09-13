Переселенці голодують перед Кабміном. ВІДЕО
Переселенці голодують перед Кабміном. ВІДЕО
Аби підтримати переселенців парламент проголосував за законопроект, згідно якого держава компенсувала б їм 50 % вартості нового житла. У квітні цього року Президент підписав документ. Однак пізніше з’ясувалась парадоксальна ситуація – закон є, а от грошей на нього у державному бюджеті – немає.
|
13.09.2017 | 22:45
|
13.09.2017 | 22:15
|
13.09.2017 | 21:45
|
13.09.2017 | 21:20
|
13.09.2017 | 21:10
|
13.09.2017 | 20:50
|
13.09.2017 | 20:45
|
13.09.2017 | 19:30
|
13.09.2017 | 18:00
|
13.09.2017 | 08:40
|
13.09.2017 | 08:20
|
13.09.2017 | 07:40
|
13.09.2017 | 07:20
|
13.09.2017 | 07:00
|
13.09.2017 | 06:45
|
13.09.2017 | 06:30
-
- 1 з 843
- ››