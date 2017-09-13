Переселенці голодують перед Кабміном. ВІДЕО

Аби підтримати переселенців парламент проголосував за законопроект, згідно якого держава компенсувала б їм 50 % вартості нового житла. У квітні цього року Президент підписав документ. Однак пізніше з’ясувалась парадоксальна ситуація – закон є, а от грошей на нього у державному бюджеті – немає.