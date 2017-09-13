ООН закликає Україну розслідувати діяльність «Миротворця». ВІДЕО

Розслідування діяльності сайту «Миротворець», який збирає дані переважно про бойовиків, терористів і тих, хто підтримує російську агресію, українські правоохоронці повинні провести негайно. Такі рекомендації Україна отримала від Організації об’єднаних націй після оприлюднення чергового вже 19 звіту про дотримання прав людини в Україні.