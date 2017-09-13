В Україні презентували перший етап Національної стратегії реформування інтернатів. ВІДЕО
В Україні презентували перший етап Національної стратегії реформування інтернатів. ВІДЕО
В Києві відбулася презентація для українців та дипломатичних спільнот інших країн план втілення першого етапу цієї безумовно революційної для України програми реформування інтернатів.
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