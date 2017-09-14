У Миколаєві чоловік погрожував дружині рушницею. ВІДЕО

У Миколаєві чоловік погрожував дружині рушницею. ВІДЕО

07:40 14.09.2017

Жінка неабияк злякалася та ледве зуміла вибігти з квартири. Вже на вулиці вона дещо заспокоїлась, однак повертатися додому самій було лячно. Викликала патрульних поліцейських. Вже разом із інспекторами вона зайшла до помешкання аби забрати свої речі. Чоловіка там вже не було. Проте за кілька хвилин він таки повернувся. Більше дивіться у сюжеті.

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