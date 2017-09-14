У Львові паски безпеки врятували водіїв від вірної смерті. ВІДЕО

Водій ВАЗа не впорався з керуванням на мокрій дорозі і вилетів на зустрічну смугу. Лобового удару з Volkswagen Transporter йому уникнути не вдалося. На що перетворилися автомобілі після зіткнення дивіться у огляді дтп.

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