У Києві вкотре затримали коронованого злодія «Гелу Тбіліського». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві вкотре затримали коронованого злодія «Гелу Тбіліського». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У квітні цього року чоловіка вже затримували. Тоді міграційна служба України прийняла рішення про примусове видворення зловмисника. Та днями працівники поліції дізналися – Гела повернувся. Більше дивіться у сюжеті.
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