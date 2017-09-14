У Києві вкотре затримали коронованого злодія «Гелу Тбіліського». ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У квітні цього року чоловіка вже затримували. Тоді міграційна служба України прийняла рішення про примусове видворення зловмисника. Та днями працівники поліції дізналися – Гела повернувся. Більше дивіться у сюжеті.

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