Учня київського ліцею підстрелили неподалік від навчального закладу. ВІДЕО
Учня київського ліцею підстрелили неподалік від навчального закладу. ВІДЕО
Посеред білого дня у столиці стріляли. Все сталося прямісінько на подвір’ї Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства. Тут о 12-ій годині дня переважна більшість дітей перебували всередині приміщення. За мить і учні, і вчителі почули постріли. А на вулиці лежав поранений хлопець. Більше дивіться у сюжеті.
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