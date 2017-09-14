Моторошна ДТП у Києві. Одразу три авто переїхали чоловіка. ВІДЕО
Моторошна ДТП у Києві. Одразу три авто переїхали чоловіка. ВІДЕО
У Києві на південному мосту сталася смертельна ДТП. Водій Mercedes Sprinter, який збив чоловіка, з місця події втік. Подробиці дізнавайтеся у сюжеті…
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