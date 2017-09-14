У Харкові у жахливу ДТП потрапили діти з хокейної команди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові у жахливу ДТП потрапили діти з хокейної команди. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У мікроавтобусі їхало 4-ро дітей. Як з’ясувалося пізніше – юні хокеїсти. Хлопчикам по 12 років. Усіх їх із різними травмами доставили до лікарні.
Деталі у огляді ДТП.
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