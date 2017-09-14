СБУ взяла на хабарі одного з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
СБУ взяла на хабарі одного з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного з керівників Департаменту поліції охорони Нацполіції.
Правоохоронці задокументували, що посадовець тривалий час збирав данину талонами на бензин з восьми регіональних підрозділів. Щомісяця кожна з підлеглих йому структур переправляла непрамовірну винагороду.
Оперативники СБ України затримали чиновника у центрі Києва, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після отримання чергового «відправлення» з регіону.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в центральному адмінприміщенні поліції охорони, восьми обласних управліннях та місцях проживання фігурантів справи, під час яких правоохоронці вже вилучили вдома у затриманого талонів на чотири тонни бензину, також виявлено великі суми грошей у різній валюті.
Тривають першочергові слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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