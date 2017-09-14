В Києві посеред ночі згорів ресторан. ВІДЕО
В Києві посеред ночі згорів ресторан. ВІДЕО
Потужний вибух і вогонь вмить охопив дебаркадер переобладнаний під плавучий ресторан. Цей заклад добре знають жителі Дніпровського району Києва, а особливо ті, хто живе ближче до Русанівської набережної. Саме там і розташовувався уже знищений заклад. Виклик до рятувальників надійшов близько п’ятої ранку. В ДСНС кажуть, що за лічені хвилини уже були на місці загоряння. Однак, боротися із вогнем було не просто, адже набережна на ремонті, а сильний вітер лише сприяв швидкому поширенню вогню. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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