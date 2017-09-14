У столиці потужний прорив води мало не зніс приватні будинки. ВІДЕО
У столиці потужний прорив води мало не зніс приватні будинки. ВІДЕО
Ближче до вечора жителі провулку Ясинуватський, як зазвичай, поверталися до власних домівок. Та вже віддалік вони побачили моторошну картину: обвали, розкидана цегла, сміття впереміш із їхнім майном. Ті, хто на час лиха опинився якраз вдома із жахом пригадують – повітря різко шарпонув гучний шум, а потім вода полилася прямо в житла. Більше дивіться у сюжеті.
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