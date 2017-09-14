У Києві водій загинув придавлений власним автомобілем. ВІДЕО
У Києві водій загинув придавлений власним автомобілем. ВІДЕО
Чергова трагічна ДТП сталася в Києві. На вулиці Героїв Сталінграда, що на столичній Оболоні в аварії загинула людина.
Оператор – М.Шинкар
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