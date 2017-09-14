Експерти закликають прийняти «бурштиновий» законопроект. ВІДЕО
Експерти закликають прийняти «бурштиновий» законопроект. ВІДЕО
Пристрасті навколо бурштинової лихоманки не вщухають вже не перший рік. Через діяльність копачів у лісах уже практично не лишилося дерев. Більше того, події навколо видобутку бурштину останнім часом перетворюється на справжнісінькі війни.
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