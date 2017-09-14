В Маріуполі велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
В Маріуполі велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
В Маріуполі велосипедист виїхав вранці на своєму двоколісному у справах і спокійно без поспіху рухався вулицею Куїнджі. Доїхав до перехрестя, оцінив дорожню ситуацію, так як у нього була головна дорога - зупинятися не став. А от водійка «Жигулів», яка рухалася на зустріч, за попередньою версією поліцейських, мала б пропустити велосипедиста, натомість чомусь цього не зробила, пішла на поворот і збила чоловіка. Його госпіталізували із забоями.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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