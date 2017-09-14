Із полону бойовиків визволили 19 українців. ВІДЕО

П’ять місяців тривала пауза у перемовинах між терористами із псевдореспублік щодо обміну полоненими і ось нарешті лід тріснув – уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська побувала на напідконтрольній території але назад приїхала не сама, разом із нею повернулося додому 19 українців, раніше затриманих бойовиками ДНР.