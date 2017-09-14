Із полону бойовиків визволили 19 українців. ВІДЕО
Із полону бойовиків визволили 19 українців. ВІДЕО
П’ять місяців тривала пауза у перемовинах між терористами із псевдореспублік щодо обміну полоненими і ось нарешті лід тріснув – уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська побувала на напідконтрольній території але назад приїхала не сама, разом із нею повернулося додому 19 українців, раніше затриманих бойовиками ДНР.
|
14.09.2017 | 21:45
|
14.09.2017 | 21:15
|
14.09.2017 | 20:45
|
14.09.2017 | 20:20
|
14.09.2017 | 20:10
|
14.09.2017 | 12:00
|
14.09.2017 | 08:43
|
14.09.2017 | 08:00
|
14.09.2017 | 07:40
|
14.09.2017 | 07:20
|
14.09.2017 | 07:00
|
14.09.2017 | 06:45
|
14.09.2017 | 06:30
|
13.09.2017 | 23:15
|
13.09.2017 | 22:45
|
13.09.2017 | 22:15
-
- 1 з 844
- ››