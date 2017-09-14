На Дніпропетровщині поліцейський вимагав щомісяця 15 тис. гривень хабара. ВІДЕО
На Дніпропетровщині поліцейський вимагав щомісяця 15 тис. гривень хабара. ВІДЕО
Про «мутки» 41-річного начальника сектору превенції у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, розповів місцевий торговець. 36-річний чоловік написав заяву у Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України. Мовляв, правоохоронець з липня цього року з нього регулярно вимагає «данину» - 15 тисяч гривень.
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