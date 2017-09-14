Суд арештував чоловіка за перетин кордону разом з Саакашвілі. ВІДЕО

Розслідування події, яку в пресі охрестили проривом Михеіла Саакашвілі через кордон, триває. Суди продовжують арештовувати учасників сутичок 10 вересня на пропускному пункті Шегині. 13 вересня На Львівщині суд арештував 35-річного жителя Волинської області та 39-річного жителя Івано-Франківщини за незаконний перетин кордону в групі з грузинським політиком.