У Тернополі однокласник побив дівчину до струсу мозку. ВІДЕО
У Тернополі однокласник побив дівчину до струсу мозку. ВІДЕО
Дівчинка 1 вересня перейшла вже до 7 класу. Та замість того, аби сумлінно навчатися, ділитися із подругами секретами, вона опинилася на лікарняному ліжку. 12-річну Тетяну побив однокласник. Детальніше у сюжеті.
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