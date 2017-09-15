У Тернополі однокласник побив дівчину до струсу мозку. ВІДЕО

У Тернополі однокласник побив дівчину до струсу мозку. ВІДЕО

07:00 15.09.2017

Дівчинка 1 вересня перейшла вже до 7 класу. Та замість того, аби сумлінно навчатися, ділитися із подругами секретами, вона опинилася на лікарняному ліжку. 12-річну Тетяну побив однокласник. Детальніше у сюжеті.

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