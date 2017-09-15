У Дніпрі поліція ліквідувала міжнародний канал секс-туризму. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Чоловіки, яким переважно за 40, прилітали із Туреччини до Запоріжжя та Харкова, де на них чекав трансфер до Дніпра. Втім, за легендою мета їхньої поїздки – наукова конференція. Однак, в програму заходу окрім секс-розваг більше нічого не включали…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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