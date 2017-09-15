У Києві машина поліції охорони потрапила у ДТП. ВІДЕО
У Києві машина поліції охорони потрапила у ДТП. ВІДЕО
Серйозна ДТП сталася вночі на вулиці Васильківській у Києві. На перехресті зіткнулися таксі та машина поліції охорони.
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