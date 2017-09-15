У Києві Рено на єврономерах потрапило в ДТП. ВІДЕО
У Києві Рено на єврономерах потрапило в ДТП. ВІДЕО
ДТП сталося вночі на Кільцевій дорозі. Водій втратив контроль над машиною і злетів з дороги.
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