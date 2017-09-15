На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО

За словами правоохоронців справжнісіньке нарко-кафе у власній квартирі влаштував 38-річний житель Конотопу. Він не лише готував та фасував опій, але і надавав своїм знайомим місце для його вживання…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

Масштабна пожежа на ринку у Києві…

У Борисполі чоловік незаконно хотів перетнути кордон…