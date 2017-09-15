На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО
На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО
За словами правоохоронців справжнісіньке нарко-кафе у власній квартирі влаштував 38-річний житель Конотопу. Він не лише готував та фасував опій, але і надавав своїм знайомим місце для його вживання…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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