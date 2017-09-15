Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО

Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО

20:45 15.09.2017

Мова про схвалений 5 вересня Верховною Радою закон про освіту. Новий документ з 1 вересня 2018 року фактично зобов’язує: з 5-го класу навчання у школі має бути виключно українською! Автори документу певні, – це зміцнить позиції державної мови. Тільки от у суспільстві новий закон про освіту викликав неоднозначні реакції та думки. Особливим моментом стала, саме 7 стаття, де йдеться про мову викладання у школах. Найбільше обурилися представники національних меншин. Мовляв, чому вони не мають права обирати, якою мовою вчити дітей?! Подробиці у сюжеті. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Київські паркувальники незаконно наживаються на водіях. ВІДЕО
Київські паркувальники незаконно наживаються на водіях. ВІДЕО
15.09.2017 | 21:45
Троє студентів-іноземців на смерть розбилися в Харкові. ВІДЕО
Троє студентів-іноземців на смерть розбилися в Харкові. ВІДЕО
15.09.2017 | 21:15
Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО
Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО
15.09.2017 | 20:45
На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО
На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО
15.09.2017 | 20:15
У Києві Рено на єврономерах потрапило в ДТП. ВІДЕО
У Києві Рено на єврономерах потрапило в ДТП. ВІДЕО
15.09.2017 | 19:45
У Тернополі однокласник побив дівчину до струсу мозку. ВІДЕО
У Тернополі однокласник побив дівчину до струсу мозку. ВІДЕО
15.09.2017 | 07:00
У Дніпрі поліція ліквідувала міжнародний канал секс-туризму. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
15.09.2017 | 06:45
У Києві машина поліції охорони потрапила у ДТП. ВІДЕО
У Києві машина поліції охорони потрапила у ДТП. ВІДЕО
15.09.2017 | 06:30
Суд арештував чоловіка за перетин кордону разом з Саакашвілі. ВІДЕО
Суд арештував чоловіка за перетин кордону разом з Саакашвілі. ВІДЕО
14.09.2017 | 23:15
На Дніпропетровщині поліцейський вимагав щомісяця 15 тис. гривень хабара. ВІДЕО
На Дніпропетровщині поліцейський вимагав щомісяця 15 тис. гривень хабара. ВІДЕО
14.09.2017 | 22:45
Із полону бойовиків визволили 19 українців. ВІДЕО
Із полону бойовиків визволили 19 українців. ВІДЕО
14.09.2017 | 22:15
В Маріуполі велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
В Маріуполі велосипедист потрапив під колеса легковика. ВІДЕО
14.09.2017 | 21:45
Експерти закликають прийняти «бурштиновий» законопроект. ВІДЕО
Експерти закликають прийняти «бурштиновий» законопроект. ВІДЕО
14.09.2017 | 21:15
У Києві водій загинув придавлений власним автомобілем. ВІДЕО
У Києві водій загинув придавлений власним автомобілем. ВІДЕО
14.09.2017 | 20:45
У столиці потужний прорив води мало не зніс приватні будинки. ВІДЕО
У столиці потужний прорив води мало не зніс приватні будинки. ВІДЕО
14.09.2017 | 20:20
В Києві посеред ночі згорів ресторан. ВІДЕО
В Києві посеред ночі згорів ресторан. ВІДЕО
14.09.2017 | 20:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.