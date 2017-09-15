Троє студентів-іноземців на смерть розбилися в Харкові. ВІДЕО

Поки що невідомі і всі причини моторошної ДТП у Харкові. Там пізно вночі проспектом Гагаріна мчав автомобіль «Мерседес-Бенц». У його салоні також було троє людей. Всі ще студенти, і всі громадяни Йорданії. Один з них навчався вже на 4 курсі медичного університету, хотів бути стоматологом. Інші двоє із початком нового навчального року перейшли вже на 2 і 3 курс Харківського національного університету радіоелектроніки. Детальніше у сюжеті.

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

На Прикарпатті два автомобілі зіткнулися лоб у лоб.

Потрійна ДТП сталася у Херсоні.

В Ужгороді автомобіль загорівся прямо на ходу.

Легковик зіткнувся із позашляховиком на Закарпатті.