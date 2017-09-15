Київські паркувальники незаконно наживаються на водіях. ВІДЕО

Київські паркувальники незаконно наживаються на водіях. ВІДЕО

21:45 15.09.2017

Паркувальників на вулицях Києва бути не повинно - тепер вони поза законом. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. При цьому міський голова заявив, що кожен водій, якщо побачить паркувальника, який вимагає гроші, має право одразу викликати поліцію. Наша знімальна група спільно з громадською організацією «Національна платформа безпеки руху» провела свого роду рейд і перевірила, чи зникли паркувальники у Києві. Ми з’ясували, що нікуди паркувальники не зникли, працюють за тією ж схемою. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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