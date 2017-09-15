В Києві зносять кіоски біля станцій метрополітену. ВІДЕО

В Києві МАФІВ стає все менше. Міська влада, схоже, активно бореться із незаконними торгівельними точками, бо чи не щодня бульдозери «Київблагоустрою» зрівнюють із землею нелегальні споруди. Нещодавно розчистили ринок на «Лісовій», практично, одразу ж взялися за МАФИ в районі Академмістечка. А тепер і до генделиків поблизу станції метро «Харківська» добралися. Посеред ночі комунальники розвалили заклад «Мінімум». І хоча власниця знесеного кафе запевняла, що має усі документи на торгівлю, комунальники її не стали слухати. Детальніше, дивіться у сюжеті.