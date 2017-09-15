В Чернівцях школярка витягнула з води 10-річну потопельницю. ВІДЕО

Сталося все, коли дівчатка відпочивали у літньому таборі. У спекотний день, коли діти пішли купатися на річку Аня почула дитячий крик про допомогу, а те що було далі здивувало всіх…

Також у випуску «Надія є!»:

- На Полтавщині троє чоловіків винесли з палаючого будинку жінку і дитину;

- Запорізькі школярі зібрали 16 тисяч гривень для порятунку поранених бійців.