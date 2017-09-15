В Чернівцях школярка витягнула з води 10-річну потопельницю. ВІДЕО
В Чернівцях школярка витягнула з води 10-річну потопельницю. ВІДЕО
Сталося все, коли дівчатка відпочивали у літньому таборі. У спекотний день, коли діти пішли купатися на річку Аня почула дитячий крик про допомогу, а те що було далі здивувало всіх…
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