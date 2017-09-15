Порошенко розповів іноземним партнерам про судову реформу. ВІДЕО

Президент Петро Порошенко зазначив, що він сподівається на позитивне рішення депутатів, адже переконаний, що українці потребують справедливого і професійного суду. Глава держави наголосив, що будуть ліквідовані вищі спеціалізовані суди, старий Верховний Суд і сформований новий. А вже під час форуму Ялтинської європейської стратегії у своєму виступі Петро Олексійович заявив, що ймовірно буде створений ще й Антикорупційний суд. Разом з тим Президент очікує професійної роботи нових судів, а не лише реформи на папері.