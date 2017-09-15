Порошенко розповів іноземним партнерам про судову реформу. ВІДЕО
Порошенко розповів іноземним партнерам про судову реформу. ВІДЕО
Президент Петро Порошенко зазначив, що він сподівається на позитивне рішення депутатів, адже переконаний, що українці потребують справедливого і професійного суду. Глава держави наголосив, що будуть ліквідовані вищі спеціалізовані суди, старий Верховний Суд і сформований новий. А вже під час форуму Ялтинської європейської стратегії у своєму виступі Петро Олексійович заявив, що ймовірно буде створений ще й Антикорупційний суд. Разом з тим Президент очікує професійної роботи нових судів, а не лише реформи на папері.
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