В Одесі поліція затримала чоловіка, оголошеного у міждержавний розшук. ВІДЕО

В Одесі поліція затримала чоловіка, оголошеного у міждержавний розшук. ВІДЕО

19:00 16.09.2017

Чоловік, який попався тамтешнім полісменам, видавав себе за їхнього колегу - у затриманого в кишенях вдалося  відшукати посвідчення та жетон поліцейського, який він міг просто вкрасти. 

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