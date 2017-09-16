У Харкові поліцейські затримали банду телефонних шахраїв. ВІДЕО

У Харкові поліцейські затримали банду телефонних шахраїв. ВІДЕО

23:00 16.09.2017

До Київського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що до 79-річного чоловіка зателефонували невідомі, представились працівниками поліції.

Вони повідомили, що син чоловіка нібито збив людину та для вирішення питання потрібні гроші. Заявник передав зловмисникам тисячу доларів, 800 гривень. Лише потім зателефонував синові.

Працівники Управління карного розшуку під час оперативно-розшукових заходів вийшли на слід зловмисників – 28, 30 та 57-річних раніше судимих харків’ян. У чоловіків вилучені грошові кошти, мобільні телефони та сім-карти.

Встановлена причетність громадян до скоєння більше 20 аналогічних злочинів на території Харкова та області з весни поточного року.

Громадяни затримані в порядку ст. 208 КПКУ, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-х років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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