Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО
Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО
Суд над запорізьким журналістом. Колишній головний редактор місцевого видання Павло Золоторьов, якого Служба безпеки України звинуватила у діяльності в інтересах Кремля, повністю визнав свою провину. Однак, Печерський районний суд у місті Києві з цим не погодився. Мовляв, доказів винуватості журналіста… недостатньо. Подробиці у сюжеті.
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