Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО

Суд над запорізьким журналістом. Колишній головний редактор місцевого видання Павло Золоторьов, якого Служба безпеки України звинуватила у діяльності в інтересах Кремля, повністю визнав свою провину. Однак, Печерський районний суд у місті Києві з цим не погодився. Мовляв, доказів винуватості журналіста… недостатньо. Подробиці у сюжеті.