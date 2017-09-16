Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО

13 вересня у Львові розпочнеться традиційний, уже 24-ий форум книговидавців. Представники одного з видавництв повідомили, що презентація дитячої книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», яку запланували на третій день форуму скасували через погрози. Група радикальних організацій написала звернення до представників міської ради та навіть до Служби безпеки України і попросили заборонити презентацію книги та літературної дискусії на тему «Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми», яка мала б завершити презентацію книжки «Майя та її мами». У своєму зверненні активісти пояснили, що виступають за традиційні сімейні цінності і наголосили, що Львів не місце для такої літератури. Ну а в кінці листа перейшли до відвертих погроз. Детальніше, дивіться у сюжеті.