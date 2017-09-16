Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО

Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО

21:30 16.09.2017

13 вересня у Львові розпочнеться традиційний, уже 24-ий форум книговидавців. Представники одного з видавництв повідомили, що презентація дитячої книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами», яку запланували на третій день форуму скасували через погрози. Група радикальних організацій написала звернення до представників міської ради та навіть до Служби безпеки України і попросили заборонити презентацію книги та літературної дискусії на тему «Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми», яка мала б завершити презентацію книжки «Майя та її мами». У своєму зверненні активісти пояснили, що виступають за традиційні сімейні цінності і наголосили, що Львів не місце для такої літератури. Ну а в кінці листа перейшли до відвертих погроз. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві горів ринок. ВІДЕО
У Києві горів ринок. ВІДЕО
16.09.2017 | 22:00
Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО
Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО
16.09.2017 | 21:30
Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО
Запорізький журналіст зізнався, що працював на замовлення Кремля. ВІДЕО
16.09.2017 | 20:30
У Києві в ДТП потрапили поліцейські. ВІДЕО
У Києві в ДТП потрапили поліцейські. ВІДЕО
16.09.2017 | 19:30
В Одесі поліція затримала чоловіка, оголошеного у міждержавний розшук. ВІДЕО
16.09.2017 | 19:00
У поліції назвали райони Києва де найчастіше обкрадають квартири. ВІДЕО
У поліції назвали райони Києва де найчастіше обкрадають квартири. ВІДЕО
16.09.2017 | 18:00
У Києві на хабарі «погорів» один з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
У Києві на хабарі «погорів» один з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
16.09.2017 | 11:30
В Одесі поліція з’ясовує причини вибуху. ВІДЕО
В Одесі поліція з’ясовує причини вибуху. ВІДЕО
16.09.2017 | 10:30
Порошенко розповів іноземним партнерам про судову реформу. ВІДЕО
Порошенко розповів іноземним партнерам про судову реформу. ВІДЕО
15.09.2017 | 23:15
В Чернівцях школярка витягнула з води 10-річну потопельницю. ВІДЕО
В Чернівцях школярка витягнула з води 10-річну потопельницю. ВІДЕО
15.09.2017 | 22:45
В Києві зносять кіоски біля станцій метрополітену. ВІДЕО
В Києві зносять кіоски біля станцій метрополітену. ВІДЕО
15.09.2017 | 22:15
Київські паркувальники незаконно наживаються на водіях. ВІДЕО
Київські паркувальники незаконно наживаються на водіях. ВІДЕО
15.09.2017 | 21:45
Троє студентів-іноземців на смерть розбилися в Харкові. ВІДЕО
Троє студентів-іноземців на смерть розбилися в Харкові. ВІДЕО
15.09.2017 | 21:15
Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО
Новий закон про освіту обурив представників нацменшин в Україні. ВІДЕО
15.09.2017 | 20:45
На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО
На Сумщині поліція закрила наркопритон. ВІДЕО
15.09.2017 | 20:15
У Києві Рено на єврономерах потрапило в ДТП. ВІДЕО
У Києві Рено на єврономерах потрапило в ДТП. ВІДЕО
15.09.2017 | 19:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.