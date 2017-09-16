Вбивство військових на полігоні біля Кропивницького буде розслідувати Національна поліція. ВІДЕО
Вбивство військових на полігоні біля Кропивницького буде розслідувати Національна поліція. ВІДЕО
На полігоні, поблизу Кропивницького за дуже загадкових обставин загинули двоє десантників 25 аеромобільної бригади. За попередніми даними військових застрелив їхній же товариш по службі.
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