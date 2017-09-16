У Києві в ДТП потрапили поліцейські. ВІДЕО
У Києві в ДТП потрапили поліцейські. ВІДЕО
Черговий поліцейський Prius потрапив у ДТП. Цього разу на столичній кільцевій дорозі. Там автомобіль з проблисковими маячками врізався у легковик Hyundai. Ніхто не постраждав, побиті лише машини, але все ж таки комусь за ДТП доведеться відповідати. Адвокат власника Hyundai переконаний, що винуватий поліцейський, який кермував Пріусом. Він до слова визнав свою провину.
|
16.09.2017 | 19:30
|
16.09.2017 | 19:00
|
16.09.2017 | 18:00
|
16.09.2017 | 11:30
|
16.09.2017 | 10:30
|
15.09.2017 | 23:15
|
15.09.2017 | 22:45
|
15.09.2017 | 22:15
|
15.09.2017 | 21:45
|
15.09.2017 | 21:15
|
15.09.2017 | 20:45
|
15.09.2017 | 20:15
|
15.09.2017 | 19:45
|
15.09.2017 | 07:00
|
15.09.2017 | 06:45
|
15.09.2017 | 06:30
-
- 1 з 844
- ››