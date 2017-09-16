У Києві в ДТП потрапили поліцейські. ВІДЕО

Черговий поліцейський Prius потрапив у ДТП. Цього разу на столичній кільцевій дорозі. Там автомобіль з проблисковими маячками врізався у легковик Hyundai. Ніхто не постраждав, побиті лише машини, але все ж таки комусь за ДТП доведеться відповідати. Адвокат власника Hyundai переконаний, що винуватий поліцейський, який кермував Пріусом. Він до слова визнав свою провину.