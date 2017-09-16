У Києві горів ринок. ВІДЕО
У Києві горів ринок. ВІДЕО
Чорний стовп диму огорнув цілий ринок на вулиці Леся Курбаса. Полум’я було видно здалеку. На цих кадрах, які відзняли свідки зі своїх домівок можна побачити – вогонь охопив чималу територію. Масштаби займання – вражають.
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