У Києві горів ринок. ВІДЕО

Чорний стовп диму огорнув цілий ринок на вулиці Леся Курбаса. Полум’я було видно здалеку. На цих кадрах, які відзняли свідки зі своїх домівок можна побачити – вогонь охопив чималу територію. Масштаби займання – вражають.