В Одесі поліція з’ясовує причини вибуху. ВІДЕО
В Одесі поліція з’ясовує причини вибуху. ВІДЕО
Почалось все зі звичайного конфлікту. Чоловік, начебто мав якісь претензії до продавчині у кіоску. Під час суперечки до них підійшли двоє сучасних лицарів – заступилися за жінку та натомість отримали на горіхи…
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