У Києві на хабарі «погорів» один з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
У Києві на хабарі «погорів» один з керівників Департаменту поліції охорони. ВІДЕО
У Києві на хабарі «погорів» один з керівників Департаменту поліції охорони. «Не чистому на руку» правоохоронцю, щомісяця підлеглі з регіональних управлінь, поштою, переказували талони на пальне.
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